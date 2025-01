Google Scholar. Mes publications et les études qui les commentent référencées dans Google Scholar

Cliquez sur l'image ci-dessus pour l'agrandir.

Je suis heureux de constater que mes écrits sont utiles à de nombreux auteurs et universitaires qui les consultent, les citent et les commentent. Cela est d’autant plus satisfaisant de se voir ainsi cité qu’il n’a pas toujours été facile de publier certains de mes ouvrages dont les sujets paraissaient controversés ou trop sensibles, selon des éditeurs frileux que j'approchais. L'un d'eux m’avait même retourné le manuscrit de Mythe et images du Juif au Québec, en me priant de m'abstenir de lui faire parvenir d’autres projets !

Il est d'ailleurs révélateur que certains « historiens » feignent (encore aujourd'hui !) d'ignorer Mythe et images du Juif au Québec, paru chez de Lagrave en 1977, en omettant de le signaler à leurs lecteurs dans leurs bibliographies... Mais on appréciera, à la lumière de l'accueil fait à ce livre dans nos médias et en prenant connaissance de la critique que lui a réservé l'écrivain Yves Thériault , de l'impact de cet essai, disponible dans de nombruses bibliothèques dans le monde. On sait que le roman Aaron d'Yves Thériault fut la première oeuvre québécoise consacrée à l'univers des Juifs hassidim de Montréal.

On peut consulter dans Google Scholars les titres de mes publications ainsi que les études et les essais qui les commentent en cliquant ICI.

Je suis donc reconnaissant aux éditeurs qui ont osé me publier ainsi qu'à mes premiers lecteurs qui ont recommandé leur publication. J'exprime ici ma gratitude à MM. Jean-Paul de Lagrave, Renald Bérubé, André Brochu, Laurent Mailhot, Michel Brûlé, Daniel Cohen, ainsi qu'au regretté Fernand Dumont, l'éminent sociologue québécois qui a recommandé auprès de la Fédération canadienne des études humaines ma thèse de doctorat sur le libéralisme québécois,qui fut publiée par les Éditions Hurtubise HMH.

Le libéralisme représentait, à mes yeux, un courant d'idées novateur et quasi révolutionnaire alors que les années 1930 et 1940 baignaient dans la xénophobie et l'antisémitisme. Je me suis intéressé au journal Le Jour de Jean-Charles Harvey alors qu'il était négligé par les chercheurs. Le Jour de Harvey fut même faussement associé au fascisme par une élite bien-pensante et il fut accusé d'être l'outil d'une propagande juive.

En dépit des réticences de certains de ces éditeurs, on remarquera, grâce à Google Scholars, que la parution de mes écrits ne passe pas inaperçue - une fois publiés !

Mais il me faut aussi remercier Google Livres et Google Books, qui m'ont fait découvrir que mes livres étaient autant cités et commentés. On verra ci-dessous quelques-unes des images affichées dans Google Livres des ouvrages citant mes publications.

18 janvier 2025