Mon compte rendu du livre de M. Simon-Pierre Lacasse « Les Juifs de la Révolution tranquille : regards d’une minorité religieuse sur le Québec de 1945 à 1976 »

Ayant été Invité à rédiger un compte rendu du livre de M. Simon-Pierre Lacasse « Les Juifs de la Révolution tranquille : regards d’une minorité religieuse sur le Québec de 1945 à 1976 », je suis heureux d’annoncer que mon article a été publié dans le dernier numéro de la revue universitaire Études d’histoire religieuse, volume 89, numéro 1-2, 2023, pp. 133 - 136.

Il est accessible sur https://www.erudit.org/fr/revues/ehr/2023-v89-n1-2-ehr08301/1102093ar/

La revue Études d'histoire religieuse (EHR) est publiée par la section française de la Société canadienne d'histoire de l'Église catholique (SCHEC). Fondée en 1933, la Société a pour mission l'animation et la diffusion de la recherche sur la culture religieuse au Québec et au Canada. Par ses articles, ses notes critiques et ses comptes rendus, la revue EHR vise à faire progresser les connaissances dans le domaine de l'histoire religieuse québécoise et canadienne.

Dans l’éventualité où vous souhaiteriez me faire part de vos commentaires, je serais heureux d’en prendre connaissance sur victorteboul@tolerance.ca

14 novembre 2023