Décès. Hommage à Frank Guttman, partisan dévoué des efforts de paix israélo-palestiniens

Les Amis canadiens de La Paix Maintenant pleurent la perte de leur cofondateur Frank Guttman, survenue le 26 août 2020. M. Guttman avait fondé la section montréalaise de l’organisation en 1982. Il y a occupé le poste de coprésident national pendant 23 ans.

M. Guttman était un défenseur dévoué des efforts de paix entre Israéliens et Palestiniens sur la base de la solution à deux États. Il a fait preuve de courage en choisissant la dissidence face aux positions officielles de la communauté juive de Montréal, à une époque où plusieurs dirigeants communautaires exigeaient un soutien sans réserve à la politique du gouvernement israélien. C’est ainsi qu’il a rassemblé plusieurs voix juives indépendantes pour former la section montréalaise des Amis canadiens de La Paix Maintenant et donner voix au chapitre à ceux qui défendaient les positions de Shalom Achshav (La Paix Maintenant) en Israël.

Au fil des ans, Frank Guttman a participé activement à la campagne annuelle de collecte de fonds de la section montréalaise et a accueilli de nombreux orateurs invités d'Israël, des Etats-Unis et de France. Il savait que la force et la légitimité des Amis canadiens de La Paix Maintenant provenait du fait qu'ils défendent une vision libérale du sionisme et soutiennent activement le camp de la paix israélien.

Frank Guttman a réussi à dévouer une partie importante de son temps afin de servir bénévolement les Amis Canadiens de la Paix maintenant, et ce, malgré les exigences d'une carrière aussi prenante qu'accomplie dans le domaine médical. En 1981, il est devenu chef du service de chirurgie générale pédiatrique de l'Hôpital de Montréal pour enfants et professeur à la faculté de médecine de McGill. Il est l'auteur de 11 chapitres parus dans des manuels médicaux et de 105 articles dans des revues médicales à comité de lecture. De plus, il fut membre fondateur de l'Association canadienne de chirurgie pédiatrique. Il était considéré comme un pionnier dans son domaine.

Dans les années 50, Dr Frank Guttman a dû s'exiler en Suisse pour mener à terme ses études de médecine à l’Université de Genève. À l’époque, les universités nord-américaines imposaient des quotas afin de limiter le nombre de Juifs admis dans certaines facultés.

Après avoir cessé sa pratique au moment de la retraite, le docteur Frank Guttman a obtenu une maîtrise en histoire de l'Université McGill en 2002, et a écrit des livres ainsi que des articles sur l'histoire du Québec.

Il a notamment écrit une biographie de Télesphore-Damien Bouchard (préfacée par l'ancien Premier ministre du Canada, Jean Chrétien), intitulée Le Diable de Sainte-Hyacinthe. T.-D. Bouchard fut longtemps négligé par l'historiographie québécoise, lui qui fut pourtant un personnage incontournable du paysage politique québécois de la première partie du 20e siècle. Avant-gardiste, il fut l’un des précurseurs de la Révolution tranquille qui sera à l’origine de la modernisation du Québec dans les années 60. T.-D. Bouchard a également toujours défendu avec courage les Juifs à une époque où il était plus facile d’être antisémite que de faire preuve de solidarité envers cette communauté malaimée.

Frank Guttman s’exprimait dans un français remarquable. Il était aussi un francophile convaincu qui a toute sa vie œuvré à tisser des liens entre la communauté juive (très majoritairement anglophone) et les Québécois francophones, alors que les rapports entre les deux communautés étaient encore froids et distants.

Nous présentons nos condoléances à la famille de Frank. Il nous manquera énormément.

Frank Guttman, Le Diable de Saint-Hyacinthe, hMH, 2013.

11 septembre 2020