Maladie de Lyme : la seconde génération de vaccins est en route

par Sébastien Bontemps-Gallo, Microbiologiste - Directeur de recherche, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Frédéric Batteux, Professeur des Universités - Praticien hospitalier (spécialité immunologie), directeur général, Institut Pasteur de Lille