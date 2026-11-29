Maladie de Lyme : la seconde génération de vaccins est en route
par Sébastien Bontemps-Gallo, Microbiologiste - Directeur de recherche, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Frédéric Batteux, Professeur des Universités - Praticien hospitalier (spécialité immunologie), directeur général, Institut Pasteur de Lille
Après une éclipse de près de trente ans, de nouveaux vaccins contre la maladie de Lyme pourraient bientôt être commercialisés. Voici ce qu’il faut en savoir.
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- dimanche 29 novembre 2026