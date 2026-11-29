Cet animal est dépourvu de neurones et de muscles, mais il peut tout de même se déplacer, découvrez « Trichoplax »

par Andrea Pasini, Directeur de Recherche CNRS, Aix-Marseille Université (AMU)

Marvin Leria, Chercheur en biologie cellulaire et du développement, Aix-Marseille Université (AMU)

Raphaël Clément, Chercheur CNRS, Aix-Marseille Université (AMU)