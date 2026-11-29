Cet animal est dépourvu de neurones et de muscles, mais il peut tout de même se déplacer, découvrez « Trichoplax »
par Andrea Pasini, Directeur de Recherche CNRS, Aix-Marseille Université (AMU)
Marvin Leria, Chercheur en biologie cellulaire et du développement, Aix-Marseille Université (AMU)
Raphaël Clément, Chercheur CNRS, Aix-Marseille Université (AMU)
Mieux connaître « Trichoplax » pourrait nous permettre de comprendre les stratégies que les premiers animaux ont utilisées pour se déplacer et interagir avec leur environnement.
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- dimanche 29 novembre 2026