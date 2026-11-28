GPS et radio : la guerre des signaux menace aussi les civils

Des convois humanitaires dans les zones de conflit aux avions de ligne et aux navires marchands, la sécurité des déplacements dépend de plus en plus du GPS, de la navigation par satellite et des communications radio. Mais ces signaux sont de plus en plus souvent brouillés ou falsifiés, exposant les populations civiles à des risques croissants.



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