Haïti : cultiver pour manger, vendre pour revivre après les violences des gangs

Chassée de son foyer par les violences des gangs armés, Minouche Frédéric avait tout perdu : ses biens, ses animaux d’élevage et ses moyens de subsistance. Grâce à un programme de production alimentaire d’urgence de la FAO, cette mère de famille haïtienne entrevoit aujourd’hui la possibilité de nourrir à nouveau les siens grâce à ses propres récoltes et de reconstruire son activité économique.



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