Faut-il renoncer à l’IA pour être un « bon élève » ?

par Michael Zeyringer, Docteur en sciences de l’information et de la communication, Université de Strasbourg

Emmanuel Burguete, Maître de conférences en sciences de l'éducation et de la formation, Université de Haute-Alsace (UHA)

Régis Forgione, Doctorant en sciences de l'éducation et de la formation. Directeur départemental Réseau Canopé 54 - Nancy., Université de Strasbourg