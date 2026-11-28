Faut-il renoncer à l’IA pour être un « bon élève » ?
par Michael Zeyringer, Docteur en sciences de l’information et de la communication, Université de Strasbourg
Emmanuel Burguete, Maître de conférences en sciences de l'éducation et de la formation, Université de Haute-Alsace (UHA)
Régis Forgione, Doctorant en sciences de l'éducation et de la formation. Directeur départemental Réseau Canopé 54 - Nancy., Université de Strasbourg
Dès la classe de cinquième, plus de la moitié des élèves auraient déjà utilisé l’IA pour leurs devoirs. Mais certains y sont réfractaires. Est-ce pour autant la garantie d’un meilleur apprentissage ?
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- samedi 28 novembre 2026