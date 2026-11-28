La rougeole recule dans le monde, mais reprend du terrain dans plusieurs pays

Les décès dus à la rougeole ont atteint un niveau historiquement bas dans le monde, grâce aux progrès de la vaccination. Mais près de 29 millions d’enfants n’étaient toujours pas ou pas suffisamment vaccinés en 2025, exposant des millions de familles à de nouvelles flambées épidémiques. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) met en garde contre un recul des acquis, alors que plusieurs pays ont récemment perdu leur statut de pays ayant éliminé la maladie.



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