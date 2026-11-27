Femmes réfugiées : moins de financements, moins de protection face aux violences

Des centaines de lieux d’accueil ferment leurs portes, des millions de femmes et de filles restent privées de protection. Faute de financements, les réfugiées et les femmes apatrides victimes de violences peinent de plus en plus à accéder aux soins, à un soutien psychologique et à une assistance juridique. Le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) tire la sonnette d’alarme sur les conséquences de ces coupes budgétaires dans 14 pays.



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