Soudan : au Kordofan, les déplacements forcés se poursuivent à un rythme alarmant

Plus de 383.000 personnes ont été contraintes de fuir leur foyer dans la région du Kordofan, au Soudan, entre octobre 2025 et octobre 2026. Et la spirale des déplacements se poursuit : la recrudescence des violences a poussé plus de 15.000 personnes supplémentaires sur les routes en novembre, a alerté vendredi une agence des Nations Unies.



Lire l'article complet