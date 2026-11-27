Le Vieux-Montréal se mobilise pour sa première Grande Guignolée

par Ville de Montréal

À l’approche des Fêtes, un mouvement de solidarité prend forme au cœur du Vieux-Montréal. Le mardi 1er décembre, des élus municipaux, des résidents et des entreprises du quartier se retrouveront sur la place Vauquelin pour la première Grande Guignolée du quartier historique, une initiative du Bureau de la présidence du conseil municipal, en partenariat avec la SDC Vieux-Montréal.



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