El Niño fait apparaître de nouveaux foyers de faim dans le monde

La faim risque de s’aggraver au cours des six prochains mois dans 16 régions du monde, principalement en Afrique, sous l’effet conjugué des conflits armés, des violences et des phénomènes climatiques extrêmes. C’est l’alerte lancée vendredi par deux agences des Nations Unies, qui mettent notamment en garde contre les conséquences d’El Niño sur des populations déjà durement éprouvées par les crises alimentaires.



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