Pourquoi faire confiance à la science n’empêche pas de croire aux théories du complot
par Michele d'Errico, PhD Researcher, Department of Sociology, Trinity College Dublin
Taha Yasseri, Workday Professor of Technology and Society, Trinity College Dublin
Aux États-Unis, une étude montre que croire aux « génies solitaires » et s’informer principalement à l’aide de podcasts ou de documentaires favorise le complotisme. L’école doit rendre visible le travail collectif de la recherche.
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- vendredi 27 novembre 2026