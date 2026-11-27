Le journalisme scientifique est-il en train de mourir ? Ce qu’enseigne le « krach » de 1986
par Bruce Lewenstein, Professor of Science Communication, Cornell University
Chris Mooney, Professor of Practice and Julia G. and Alfred G. Hill Chair of Excellence in Science, Technology, and Medical Writing, University of Tennessee
Aux États-Unis aussi, licenciements et fermetures frappent la presse scientifique historique. Si la communication scientifique prospère en ligne, le journalisme spécialisé traverse une crise structurelle des médias.
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- vendredi 27 novembre 2026