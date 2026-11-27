Comment une astuce utilisée en marketing incite les rats à entrer dans les pièges
par Peter Banks, Professor of Conservation Biology, School of Life and Environmental Sciences, University of Sydney
Jenna Bytheway, Senior Research Officer in Conservation Biology, University of Sydney
Placer un appât inaccessible devant un piège incite les rats noirs à y entrer plus souvent. Empruntée au marketing, cette ruse du « leurre fantôme » pourrait aider la lutte contre les nuisibles.
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- vendredi 27 novembre 2026