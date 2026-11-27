Andorre. Il faut renforcer un projet de loi très attendu pour garantir l’accès à l’avortement et le dépénaliser totalement

par Amnesty International

À la veille du vote prévu sur le projet de loi visant à réformer le cadre juridique relatif à l’avortement en Andorre, Amnesty International publie une déclaration appelant à renforcer le texte et à dépénaliser complètement l’avortement. Monica Costa Riba, chargée de campagne à Amnesty International, a déclaré : « Andorre est le seul pays d’Europe où […] The post Andorre. Il faut renforcer un projet de loi très attendu pour garantir l’accès à l’avortement et le dépénaliser totalement appeared first on Amnesty International. ]]>



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