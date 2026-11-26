Haïti : un système de santé au bord de la rupture

En Haïti, les violences des gangs armés, les déplacements massifs de population et la propagation des épidémies aggravent une crise sanitaire déjà alarmante. Confrontées à un afflux croissant de patients, notamment de victimes de traumatismes et de blessures par balle, ainsi qu’à la fermeture de nombreux établissements de santé, les structures encore opérationnelles peinent à répondre aux besoins d’une population de plus en plus privée de soins essentiels. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) tire la sonnette d’alarme face à la dégradation de la situation.



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