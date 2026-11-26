Comment la gestion des pêches pourrait nous inspirer pour gérer l'espace orbital de la Terre
par Philippe Le Billon, Professor, Geography Department and School of Public Policy & Global Affairs, University of British Columbia
Rashid Sumaila, Director & Professor, Fisheries Economics Research Unit, University of British Columbia
Les organismes chargés de la gestion de l'espace orbital devraient voir à ce que le ciel du futur soit parsemé d'étoiles, plutôt que rempli de débris spatiaux.
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- jeudi 26 novembre 2026