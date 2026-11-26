Le rôle des scientifiques à la croisée des chemins : comment créer une nouvelle confiance ?
par Bonnie Campbell, Professeure émérite en économie politique. Département de science politique de l'Université du Québec à Montréal., Université du Québec à Montréal (UQAM)
La science et le rôle des scientifiques sont à la croisée des chemins. Il faut voir la science comme un bien public mondial et son accès et sa participation comme un droit.
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- jeudi 26 novembre 2026