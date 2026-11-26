CPI : Promouvoir et protéger la justice internationale

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des représentants des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale participaient à la 17ème session de l'Assemblée des États Parties à la CPI à La Haye, aux Pays-Bas, en décembre 2018. © 2018 Syd Boyd/Coalition pour la Cour pénale internationale La prochaine session annuelle de l’Assemblée des États parties de la Cour pénale internationale (CPI) se tient dans un contexte où la Cour et, plus largement, le système de justice internationale sont soumis à des pressions incessantes des États-Unis.Proposer au gouvernement étasunien des solutions qui…



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