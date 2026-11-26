Des centaines de problèmes résolus par l’IA : une menace pour l’avenir des mathématiques ?
par Neil Saunders, Senior Lecturer in Mathematics, Department of Mathematical Sciences, City St George's, University of London
En 2026, des modèles d’intelligence artificielle ont résolu des centaines de problèmes mathématiques ouverts, dont l’équation de Navier-Stokes. Plusieurs médaillés Fields redoutent qu’une production automatisée ne fragilise la recherche.
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- jeudi 26 novembre 2026