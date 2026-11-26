Haïti : 4,9 millions de personnes confrontées à des besoins croissants dans un système de santé au bord de la rupture - OMS

A Haïti, les violences des gangs, les déplacements de population et les épidémies aggravent une crise sanitaire déjà profonde. Face à l’afflux du nombre élevé de patients et de l’afflux de cas de traumatismes ainsi que de la fermeture de nombreux établissements, les structures encore opérationnelles peinent à répondre aux besoins d’une population privée de soins essentiels, alerte l’agence sanitaire mondiale de l’ONU (OMS).



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