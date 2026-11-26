En Europe, des arbres millénaires subsistent à flanc de falaise
par Thierry Gauquelin, Professeur émérite, Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale (IMBE), Aix-Marseille Université (AMU)
Frédéric Guibal, Chercheur en dendrochronologie, Aix-Marseille Université (AMU)
Pour survivre dans ces milieux hostiles, ces spécimens, que l’on trouve en Ardèche par exemple, peuvent compter sur des particularités remarquables, notamment pour capter l’eau qui est rare.
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- jeudi 26 novembre 2026