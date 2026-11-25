Somalie : le spectre de la famine recule, la malnutrition gagne du terrain

En Somalie, le risque de famine qui pesait sur les populations déplacées de Baidoa ne devrait finalement pas se concrétiser d’ici à la fin de l’année. Les inondations redoutées sous l’effet du phénomène El Niño se sont révélées moins dévastatrices que prévu. Mais cette amélioration reste fragile : des millions de personnes continuent de faire face à une insécurité alimentaire aiguë, tandis que la malnutrition demeure à des niveaux alarmants.



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