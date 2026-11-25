Centrafrique : la paix avance, mais reste fragile, selon l’ONU

À l’heure de quitter la République centrafricaine, Valentine Rugwabiza estime que le pays a parcouru un chemin important vers la paix, malgré des défis persistants. Après quatre ans à la tête de la Mission des Nations Unies en Centrafrique (MINUSCA),elle appelle à consolider les acquis du processus de paix et à préparer une transition progressive vers les institutions nationales.



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