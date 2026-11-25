16 jours d’activisme contre les violences sexistes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des femmes participaient à une manifestation contre la junte au pouvoir au Myanmar, à Mandalay (vers le centre du pays), le 10 juillet 2021, cinq mois après le coup d’État militaire du 1er février 2021. © 2021 STR/AFP via Getty Images Chaque année, à l’occasion des 16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre, les défenseur.e.s des droits des femmes se mobilisent pour rendre hommage aux femmes victimes de violence – y compris celles qui ont perdu la vie – et pour renforcer la lutte en faveur de l’égalité des genres.Cette année a été marquée par une aggravation…



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