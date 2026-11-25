Gaza et Cisjordanie : l’ONU redoute de nouveaux « crimes atroces » contre les Palestiniens

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a appelé mercredi la communauté internationale à agir sans attendre pour prévenir de nouveaux « crimes atroces » contre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie occupée. Volker Türk s’est dit « extrêmement préoccupé par le caractère de plus en plus généralisé et systématique des violations commises » dans les deux territoires.



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