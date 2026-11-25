Haïti : une entrepreneuse connait le succès grâce à la promotion des produits locaux

par Guillaume Cottin

Au départ, Rébetha Charles ne se considérait pas comme une entrepreneuse ; tout est né de son engagement sans faille envers les agriculteurs haïtiens : elle achetait leurs récoltes et encourageait les consommateurs à consommer des produits locaux.



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