Azerbaïdjan : la lettre d’un prisonnier politique révèle les conséquences mortelle du silence

par Hitantsoa Fortunat

Bahruz Samadov : « Cette approche sélective des droits humains et le fait de fermer les yeux sur nos souffrances mettent en péril la sécurité démocratique des États-Unis eux-mêmes, sans parler de leur image sur la scène internationale. »



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