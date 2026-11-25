Prix Pierre-Ayot et Prix Louis-Comtois 2026 : Montréal décerne ses prix d’excellence en arts visuels

par Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

La responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au comité exécutif de la Ville de Montréal, Andréanne Moreau, ainsi que la directrice de l’Association des galeries d’art contemporain, Anie Deslauriers, invitent les représentantes et les représentants des médias à la cérémonie de remise des prix Pierre-Ayot et Louis-Comtois pour une prise d’images seulement.



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