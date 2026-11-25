Pulsar présente sa préparation hivernale 2026-2027

par Pulsar

S’appuyant sur les apprentissages des derniers hivers, Pulsar déploie de nouvelles mesures pour renforcer la résilience du REM face aux conditions hivernales, tout en maintenant la sécurité des voyageurs et des employés au cœur de ses interventions.



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