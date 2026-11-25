De la promesse de rédemption au complotisme : les ressorts de la gouvernance autoritaire de Kaïs Saïed en Tunisie
par Éric Gobe, Directeur de recherche au CNRS/IREMAM/AMU, Aix-Marseille Université (AMU)
Thierry Desrues, Chercheur en sciences politiques à IESA-CSIC, Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA - CSIC)
L’ESSENTIEL
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Depuis son élection en 2019, Kaïs Saïed promet de rendre au peuple tunisien sa souveraineté en démantelant les institutions existantes.
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Après le coup de force de 2021 et la présidentielle de 2024, son discours messianique a progressivement cédé la place à un complotisme omniprésent.
En désignant des ennemis intérieurs responsables de tous les dysfonctionnements, le président justifie la dérive autoritaire de son régime et entretient sa légitimité.
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- mercredi 25 novembre 2026