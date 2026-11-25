De la promesse de rédemption au complotisme : les ressorts de la gouvernance autoritaire de Kaïs Saïed en Tunisie

par Éric Gobe, Directeur de recherche au CNRS/IREMAM/AMU, Aix-Marseille Université (AMU)

Thierry Desrues, Chercheur en sciences politiques à IESA-CSIC, Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA - CSIC)