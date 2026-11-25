Les Français ont globalement confiance en la science, mais il reste du travail pour en faire un bien commun
par Michel Dubois, Sociologue, Directeur de recherche CNRS, Sorbonne Université
Daniel Boy, Directeur de recherches émérite - CEVIPOF, Sciences Po
Plus de 86 % des Français déclarent faire confiance à la science selon la 9ᵉ vague de l’enquête « Les Français et la science », mais six chantiers restent à mener pour faire de la science un bien commun.
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- mercredi 25 novembre 2026