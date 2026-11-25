Yémen : à Taëz, la guerre bloque les vaccins et menace des centaines de milliers d’enfants

En visite au Yémen, le chef de l'humanitaire de l’ONU, Tom Fletcher, a appelé à garantir un accès sûr et durable aux populations civiles, prises au piège de la reprise des combats et des déplacements forcés. Il a notamment tiré la sonnette d’alarme sur la situation à Taëz, où l’insécurité bloque l’acheminement des vaccins et expose des centaines de milliers d’enfants au risque d’épidémies.



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