Contre le virus Ebola, un essai évalue l’efficacité de médicaments pour empêcher la maladie chez les personnes contacts à haut risque
par Dr Marie Jaspard, Spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, Assistance publique - Hôpitaux de Paris, Sorbonne Université
Pr Placide Mbala, Médecin, microbiologiste et virologue, University of Kinshasa
En République démocratique du Congo (RDC), face à la flambée actuelle d’Ebola, un essai thérapeutique évalue l’efficacité d’un médicament pour empêcher la contamination chez les personnes contacts à haut risque.
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- lundi 23 novembre 2026