Contre le virus Ebola, un essai évalue l’efficacité de médicaments pour empêcher la maladie chez les personnes contacts à haut risque

par Dr Marie Jaspard, Spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, Assistance publique - Hôpitaux de Paris, Sorbonne Université

Pr Placide Mbala, Médecin, microbiologiste et virologue, University of Kinshasa