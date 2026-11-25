Le voyageur clandestin : à la découverte de cette bactérie qui circule dans les réseaux de gaz
par Anthony Ranchou-Peyruse, Enseignant-chercheur en microbiologie, Université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA)
Saviez-vous que le gaz ne voyage pas seul dans les gazoducs ? Il est accompagné de bactéries en dormance qui vivent dans les stockages souterrains… et sont friandes d’hydrogène. À prendre en compte si on veut développer la filière hydrogène.
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- mercredi 25 novembre 2026