« J’aimerais qu’ils puissent voter la loi aujourd’hui » : les femmes ghanéennes accusées de sorcellerie s’expriment sur une loi longtemps attendue

par Amnesty International

« Je ne veux pas mourir ici » Zeinab Bogie, aujourd’hui âgée d’environ 70 ans, a été accusée par le frère de son mari d’avoir jeté un sort à son fils et a été battue par des membres de la communauté. Elle vit dans le camp de Gambaga depuis 25 ans. « La vie ne m’a pas bien […] The post « J’aimerais qu’ils puissent voter la loi aujourd’hui » : les femmes ghanéennes accusées de sorcellerie s’expriment sur une loi longtemps attendue appeared first on Amnesty International. ]]>



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