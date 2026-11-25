Israël/Territoire palestinien occupé. Les femmes et les filles paient un lourd tribut au génocide mené par Israël à Gaza

par Amnesty International

Depuis octobre 2023, Israël n’a cessé de soumettre les femmes et les filles de la bande de Gaza occupée (Gaza) à des atteintes répétées et cumulées, qui font partie intégrante de son génocide en cours contre la population palestinienne, a déclaré Amnesty International dans un nouveau rapport paru le 25 novembre 2026. Intitulé No conditions for […] The post Israël/Territoire palestinien occupé. Les femmes et les filles paient un lourd tribut au génocide mené par Israël à Gaza appeared first on Amnesty International. ]]>



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