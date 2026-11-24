Colombie : dix ans après l’accord de paix, Guterres appelle à relancer les efforts

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé mardi à un nouvel élan pour mettre pleinement en œuvre l’accord de paix historique signé il y a dix ans en Colombie, qui avait mis fin à plus d’un demi-siècle de conflit armé avec les rebelles des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC-EP). S’il a salué les progrès accomplis depuis lors, il a toutefois rappelé que d’importants engagements restaient à concrétiser, alors que la violence persiste dans plusieurs régions du pays.



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