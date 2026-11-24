Violences sexuelles : le fils aîné de Gisèle Pelicot veut en finir avec le silence des hommes

Deux ans après le procès des viols de Mazan, David Pelicot a choisi de mettre son nom au service de la lutte contre les violences sexuelles. De passage aux Nations Unies, à New York, il raconte la genèse d’un engagement né autant de la violence des crimes de son père que du silence des autres hommes.



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