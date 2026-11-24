IA et conflits : l’ONU craint une guerre échappant au contrôle humain

L’intelligence artificielle (IA) transforme les champs de bataille, accélère la désinformation et attise les rivalités géopolitiques, faisant peser de nouvelles menaces sur la paix et la sécurité internationales. Face à ces risques, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé mardi à préserver le contrôle humain sur les décisions militaires et à ouvrir d’urgence des négociations sur l’interdiction des armes létales autonomes.



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