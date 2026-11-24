VIH/Sida : les coupes budgétaires menacent de balayer des décennies de progrès

Des programmes de prévention démantelés, des structures communautaires fermées, des traitements et des services menacés. La lutte contre le VIH encaisse de plein fouet les coupes dans l’aide internationale. Dans un nouveau rapport, l’ONUSIDA alerte sur le risque de voir des décennies de progrès sanitaires compromis, alors que les pays doivent encore mobiliser 4,3 milliards de dollars supplémentaires par an pour atteindre leurs objectifs à l’horizon 2030.



Lire l'article complet