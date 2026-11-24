RDC : la peur d’Ebola enferme les victimes de violences dans le silence

Dans les zones de l’est de la République démocratique du Congo (RDC) touchées par Ebola, les violences faites aux femmes s’aggravent, tandis que la peur de la contamination les dissuade de chercher de l’aide. Selon une enquête de l’UNICEF, près de six femmes et adolescentes interrogées sur dix déclarent que les violences et les abus ont commencé ou se sont intensifiés dans leur vie depuis le début de l’épidémie. Une crise dans la crise, largement invisible.



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