Mines terrestres : Utilisation et production de ces armes malgré le traité d’interdiction

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un site de déminage géré par l’organisation HALO Trust dans l’oblast de Kiev, en Ukraine, photographié le 7 août 2025. Sur la pancarte rouge figure cet avertissement : « Stop mines ! » © 2025 The Yomiuri Shimbun via AP Images L’utilisation, la production et l’acquisition de nouvelles mines terrestres antipersonnel ont tué ou blessé au moins 6 929 personnes en 2025, chiffre annuel le plus élevé depuis 2020.Les mines antipersonnel continuent de tuer et de mutiler des civils longtemps après la fin des combats dans une zone. Leur présence peut empêcher…



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