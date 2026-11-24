Sans le travail des graphistes, il n’y aurait pas de cinéma
par Alyson Polin, Doctorante en Arts (Histoire, théorie, pratique), Université Bordeaux Montaigne
L’ESSENTIEL
-
Au-delà de l’écriture, de la réalisation et du jeu, une équipe de film mobilise de multiples métiers de la création, dont le graphisme.
-
Affiches, éléments de décor, bande-annonce, générique… au cinéma, le travail des graphistes est omniprésent.
-
Ce travail, qui prend de multiples formes et doit se faire en coordination avec les autres corps de métiers, reste encore peu étudié et peu documenté.
Souvent associés aux films…
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 24 novembre 2026