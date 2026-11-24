Fabriquer du fer à partir d’urine et de soleil pour sortir de notre dépendance au carbone

par Julian Carrey, Enseignant-chercheur à l'INSA Toulouse. Physicien., INSA Toulouse

Marie-Hélène Pietraru, Post-doctorante en chimie, INSA Toulouse

Sébastien Lachaize, Enseignant-chercheur en physique et chimie des matériaux, INSA Toulouse