Fabriquer du fer à partir d’urine et de soleil pour sortir de notre dépendance au carbone
par Julian Carrey, Enseignant-chercheur à l'INSA Toulouse. Physicien., INSA Toulouse
Marie-Hélène Pietraru, Post-doctorante en chimie, INSA Toulouse
Sébastien Lachaize, Enseignant-chercheur en physique et chimie des matériaux, INSA Toulouse
Des chercheurs ont réussi à produire du fer à partir d’énergie solaire et d’urine. Un procédé low-tech et à faible impact en comparaison des procédés classiques employés aujourd’hui dans la sidérurgie
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- mardi 24 novembre 2026