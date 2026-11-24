L’Europe reporte le contrôle des émissions de méthane de ses importations, au risque de ne pas tenir ses promesses climatiques

par Jean-Daniel Paris, Ingénieur-chercheur en sciences du climat, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA); Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay