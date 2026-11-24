L’Europe reporte le contrôle des émissions de méthane de ses importations, au risque de ne pas tenir ses promesses climatiques
par Jean-Daniel Paris, Ingénieur-chercheur en sciences du climat, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA); Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay
Ce règlement constitue pourtant un effort nécessaire si l’Union européenne souhaite tenir ses engagements pris lors de la COP26, en 2021, à travers le Pacte mondial sur le méthane.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 24 novembre 2026