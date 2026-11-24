En Syrie, reconstruire au risque d’effacer les traces des crimes du régime Assad
par Léo Fourn, Docteur en sociologie, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Sarah Alhamed, Doctorante au Centre d’études en sciences sociales du religieux (CéSoR), École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)
Reconstruire le pays ou déterrer les fosses communes ? Le nouveau régime syrien semble avoir tranché en faveur de la première option.
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- mardi 24 novembre 2026