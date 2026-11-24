Après le RGPD, l’AI Act peut-il devenir une norme mondiale ?
par Nessrine Omrani, Professeure, Directrice du Département Management, PSB Paris School of Business
L’ESSENTIEL
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Le règlement européen de protection des données (RGPD) a provoqué une diffusion de pratiques, voire de législations, au-delà des frontières de l’Europe.
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L’AI Act européen pourrait avoir le même type d’influence. Sa diffusion hors des frontières européennes dépendra notamment de la capacité des entreprises à intégrer ses exigences dans leurs pratiques de gouvernance, leurs processus de développement et leurs stratégies d’innovation.
Mais cette maîtrise…
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- mardi 24 novembre 2026